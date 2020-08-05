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Лукашенко – россиянам: прекратите врать, "вагнеровцы" все рассказали

05.08.2020 / 12:49
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что боевики ЧВК "Вагнера", задержанные в Беларуси, во всем сознались: их направили именно в Беларусь и поручили ждать указаний.

Об этом шла речь в послании Лукашенко к народу Беларуси накануне президентских выборов

Прямая речь: "Я с удивлением наблюдаю некую дискуссию отдельных наших особо "свядомых" интернет-каналов по поводу недавнего задержания 33 боевиков в Беларуси. Каких только там нет выводов… Дошли до того, что аж два президента договорились. Так вот: это очень опасный и сильный сигнал.

И все это вранье про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию! Это все вранье! Эти люди – они дали показания – были направлены специально в Беларусь. Команда была "ждать". Билеты, купленные на Стамбул, – это легенда. Потому что на границе, выезжая – а российская граница закрыта – им надо было предъявить и там, и здесь, что они летят в Стамбул.

Я плохой, может быть, географ, я не понимаю: чего в Африку лететь через северный полюс? Ведь запросто можно из Новороссийска, из Крыма, в конце концов – махнул и там, в Стамбуле. Чего через Беларусь? А еще моднее – в Ливию или еще куда-то.

Не слушайте этого вранья. Это вранье никому не надо.

Мы имеем свою страну, страна имеет законы. Кому как не нашим родным братьям-россиянам и руководство не знать эти законы?..

Мы по-человечески относимся к этим ребятам – и мы получили от этого определенный эффект: они рассказали все.

Поэтому прекратите врать и месить всякую мешанину в средствах массовой информации. Вы же уже опозорились: сначала Стамбул, потом нет – не Стамбул, Венесуэла, вчера уже позвонили "нет, уже не Венесуэла, сами пока не знаем, куда (должны были лететь боевики)". Мы знаем.

Мы – родные люди. Белорусы, украинцы, россияне, поляки, евреи – мы всегда жили здесь в мире. Не подбрасывайте здесь ядерного оружия, не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело".

Напомним, 29 июля в Беларуси задержали 33 иностранцев, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси решили, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации" перед выборами президента Беларуси и подготовка теракта.

В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском боевиков ЧВК "Вагнер" воевали на Донбассе. По данным российской "Новой газеты", по меньше мере 7 боевиков воевали в Сирии, трое – на востоке Украины.

30 июля посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные в Беларуси россияне просто опоздали на рейс в Стамбул (Турция). Затем говорилось о Венесуэле.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не слышали официальных обвинений в том, что задержанные в Беларуси россияне воевали на Донбассе. В Кремле надеялись на скорое освобождение боевиков ЧВК "Вагнера".

Следственный комитет Беларуси заявил, что задержанные под Минском россияне могли готовить массовые беспорядки и быть связанными с оппозиционерами Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем.

1 августа белорусские следователи заявили, что 30 из 33 задержанных ​​уже дали показания, но их объяснения противоречивы: 11 человек якобы планировали лететь в Венесуэлу, 15 – в Турцию, 2 – на Кубу, 1 – в Сирию, один вообще не знал, куда летит. Несколько членов ЧВК "Вагнера" заявили, что хотели "осмотреть Собор Святой Софии" в Стамбуле.

Служба безопасности Украины заявила, что будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера", которые воевали на Донбассе.

Источник

Беларусь, Лукашенко, боевики
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