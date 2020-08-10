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Министр здравоохранения подробно отчитается о готовности больниц ко второй волне эпидемии COVID-19 - Шмыгаль

10.08.2020 / 16:47
Во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского министр здравоохранения Максим Степанов подробно отчитается о готовности ко второй волне коронавирусной инфекции больниц, которые будут принимать заболевших COVID-19.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Новые антирекорды заболевших коронавирус требуют четких действий. Сегодня провели внеочередное заседание правительства, где обсуждались ухудшения эпидемситуации в стране", - написал премьер на странице в Фейсбуке.

Так, министру здравоохранения было поручено подробно отчитаться о готовности больниц второй волне эпидемии COVID-19.

"Такая статистика должна быть представлена по каждой области и учитывать количество койкомест, обеспеченность средствами индивидуальной защиты, лекарствами, кислородом и медицинским персоналом", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, как подчеркнул глава правительства, Минздрав, Министерство внутренних дел, Минцифры и другие ответственные органы должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, заболевших COVID-19.

"Эти эпидемиологические расследования должны быть системными, с жестким контролем за самоизоляции. Это позволит нам более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний", - добавил он.

Источник

коронавирус, Шмыгаль, COVID-19
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