Необходимости в чрезвычайном положении пока нет – Шмыгаль

Об этом свидетельствует его заявление в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV вечером 23 марта, сообщает Укринформ

Прямая речь: "На данный момент нет необходимости во введении чрезвычайного положения в Украине. Чрезвычайное положение вводится тогда, когда действительно есть чрезвычайные происшествия. Сегодня развитие коронавируса довольно умеренное в отличие от многих стран Европы".

По его словам, в тех областях Украины, где фиксируется заражение коронавирусом, после подтверждения первого случая вводится чрезвычайная ситуация. И пока этих мер достаточно.

Напомним: С 24 марта режим чрезвычайной ситуации вводится на территории Львовской области.

Ранее чрезвычайную ситуацию объявили в 8-ми областях: Черновицкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Донецкой и Черкасской. Такой же режим уже ввели и в городе Киев.

Власти Харьковщины также поддержала введение чрезвычайной ситуации.

По официальным данным в Украине заболели COVID-19 73 человека, 3 человека погибли, 1 – вылечился.

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