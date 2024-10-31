Зеленський: Протягом тижня ворог запустив по Україні близько 600 ударних дронів

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він нагадав, що вночі проти 10 листопада рф запустила проти України рекордну кількість ударних дронів - 145.

"Щоночі й щодня працювали наші сили ППО, захищаючи небо України від російського терору. Такий терор не можна зупинити словами, а вбивства дітей, втрату рідних не можна просто забути. Без сильних рішень не буває безпеки від терору, і в кожній країні це однаково зрозуміло. А без справедливості не буває надійного миру, і досягти цього - цілком реалістично для України", - наголосив Зеленський.