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Зеленський: Протягом тижня ворог запустив по Україні близько 600 ударних дронів

11.11.2024 / 12:16
Протягом тижня росія застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб. Ворог також випустив близько 600 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він нагадав, що вночі проти 10 листопада рф запустила проти України рекордну кількість ударних дронів - 145.

"Щоночі й щодня працювали наші сили ППО, захищаючи небо України від російського терору. Такий терор не можна зупинити словами, а вбивства дітей, втрату рідних не можна просто забути. Без сильних рішень не буває безпеки від терору, і в кожній країні це однаково зрозуміло. А без справедливості не буває надійного миру, і досягти цього - цілком реалістично для України", - наголосив Зеленський.

Зеленський, дрони, КАБ
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