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ЦНС: З 1 січня росіяни планують озброїти "сторожів" у школах на ТОТ

11.11.2024 / 13:19
росіяни планують озброїти "сторожів" у школах на окупованих територіях, забезпечивши їх зброєю та бронежилетами з 1 січня, що, за їхніми словами, спрямоване на підвищення "безпеки".

Про це повідомив Центр національного спротиву, пише УНН.

З 1 січня росіяни планують озброїти "сторожів" у школах на окупованих територіях та забезпечити їх бронежилетами, пояснюючи це заходами "безпеки".

Однак насправді це створює додаткову небезпеку для дітей. Більшість цих "сторожів" – так звані "герої сво" (бойовики чи місцеві колаборанти), багато з яких мають нестабільний психічний стан.

Для охорони шкіл також залучають так званих "казаків" та працівників приватних охоронних компаній з росії, які часто знаходяться у нетверезому стані та чіпляються до учнів через їхній зовнішній вигляд, включаючи одяг, зачіску або фарбоване волосся.

ЦНС, ТОТ
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