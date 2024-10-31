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Мельничук: Кабмін затвердив порядок наповнення контентом застосунку "Мрія"

11.11.2024 / 16:25
Кабінет Міністрів України затвердив порядок наповнення контентом освітнього застосунку "Мрія".

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Новий порядок визначає механізми додавання освітнього контенту, використання об’єктів інтелектуальної власності та процес відбору суб’єктів господарювання, які бажають приєднатися до застосунку з метою надання бонусів, призів, премій у звʼязку з використанням унікального загальнодержавного ідентифікатора учасника освітнього процесу (Мрія-ID).

Крім цього, затверджено порядок використання зображення торговельної марки "Мрія".

Кому корисний сайт "Мрія"

Батькам, учителям, дітям: можна дізнатися про функціонал застосунку, його переваги та отримати відповіді на поширені запитання.

Бізнесам та організаціям: можливість стати партнером "Мрії" та долучитися до трансформації освіти в Україні.

Талантам: знайти можливості долучитися до команди "Мрії", яка стрімко розвивається і шукає сміливих людей для створення продукту для мільйонів українців.

Усім зацікавленим українцям: можна поділитися будь-якими ідеями або пропозиціями для розвитку освітньої "Мрії".

Мельничук, Мрія
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