Грузія відкладає переговори про вступ до ЄС до кінця 2028 року

Про це інформує Ехо Кавказу у четвер, 28 листопада.

"Ми ухвалили рішення не ставити на порядок денний питання відкриття переговорів із ЄС до кінця 2028 року. Також до цього часу ми відмовляємося від будь-яких бюджетних грантів з боку Європейського Союзу", - повідомив Кобахідзе під час брифінгу.

Нагадаємо, саміт Європейської Ради у четвер, 17 жовтня, оголосив про фактичне призупинення вступу Грузії до Європейського Союзу через дії правлячої партії Грузинська мрія.

До того Євросоюз вирішив припинити зустрічі на високому рівні з представниками уряду Грузії у відповідь на антиєвропейські дії та риторику керівної партії.

Раніше верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ситуація перед виборами у Грузії гнітючіша, ніж у Молдові.