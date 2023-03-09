МЗС України: Грузинський проєкт закону про "іноземних агентів" суперечить європейським цінностям

"Міністерство закордонних справ України уважно стежить за подіями в Тбілісі. Як держава, яка прагне здобути членство в Європейському Союзі, Грузія має неухильно гарантувати громадянам їхні основоположні права та свободи, зокрема право на мирний протест", - ідеться в коментарі відомства.

У МЗС України також узяли до уваги намір президента Грузії Саломе Зурабішвілі ветувати закон про так званих іноземних агентів.

"Поділяємо позицію ЄС про те, що проєкт закону в його нинішній редакції суперечить європейським цінностям і стандартам. Висловлюємо солідарність із грузинським народом у його прагненні продовжити розбудову європейського майбутнього Грузії", - зазначили в МЗС.