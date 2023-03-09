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ООН готова стати посередником у питанні демілітаризації Запорізької АЕС

09.03.2023 / 10:15
Організація Об'єднаних Націй готова надати свої послуги як посередник у питанні демілітаризації Запорізької АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем російських окупантів.

Про це сказав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час спілкування за ЗМІ у Києві разом з Президентом Володимиром Зеленським, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Безпека та захист Запорізької атомної електростанції також є життєво важливими. Я вважаю, що можливе посередництво задля повної демілітаризації цієї території з одночасним забезпеченням повернення станції до нормальної роботи мало б важливе значення. Організація Об'єднаних Націй готова запропонувати свої добрі послуги», - сказав Гуттереш.

ЗАЕС, Гутерреш
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