ООН готова стати посередником у питанні демілітаризації Запорізької АЕС

Про це сказав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час спілкування за ЗМІ у Києві разом з Президентом Володимиром Зеленським, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Безпека та захист Запорізької атомної електростанції також є життєво важливими. Я вважаю, що можливе посередництво задля повної демілітаризації цієї території з одночасним забезпеченням повернення станції до нормальної роботи мало б важливе значення. Організація Об'єднаних Націй готова запропонувати свої добрі послуги», - сказав Гуттереш.