У МЗС Франції ще не знають, чи готові заарештувати путіна за ордером МКС

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Минулого тижня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, його колишнього міністра оборони і військового лідера ХАМАСу за підозрою у скоєнні воєнних злочинів і злочинів проти людяності під час конфлікту в Газі.

Всі країни-члени Європейського Союзу, включаючи Францію, підписали установчий договір МКС, але Франція заявила в середу, що вважає, що Нетаньяху має імунітет від дій МКС, оскільки Ізраїль не підписав статут суду.

МКС також видав ордер на арешт путіна, звинувативши його у воєнному злочині – незаконній депортації сотень дітей з України, хоча росія не підписала установчий договір МКС.

Речник Міністерства закордонних справ Франції Крістоф Лемуан заявив у четвер, що правова позиція Франції щодо ордерів на арешт путіна і Нетаньяху по суті не змінилася.

"Можливо, ми були менш точними, коментуючи справу путіна, ніж зараз, але, в будь-якому випадку, наша позиція залишається незмінною", – сказав Лемуан журналістам.

Відповідаючи на запитання, чи означає це, що Франція не заарештує путіна, якщо він ступить на французьку землю, він сказав: "Що стосується владіміра путіна і всіх тих, хто скоїв злочини, не може бути безкарності. Вони повинні нести відповідальність за свої вчинки, і ми завжди говорили, що будемо застосовувати міжнародне право у всіх його аспектах".

Але він сказав, що питання імунітету, яке, за його словами, закріплене в статуті МКС, є "складним", і що держави іноді мають різні погляди на це питання.