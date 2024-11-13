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Le Monde: Українській армії вдається перенаправити частину дронів на росію та білорусь

28.11.2024 / 18:30
Україна здатна засобами радіоелектронної боротьби перенаправляти російські ударні безпілотники на територію росії або білорусі.

Про це пише французьке видання Le Monde.

Видання нагадує, що ніколи ще російська армія не випускала по Україні стільки безпілотників дальнього радіуса дії, як рано-вранці у вівторок, 26 листопада, коли українські міста і села атакували 188 Шахедів.

«російська армія намагається виснажити ресурси української системи ППО, обстрілюючи її дешевими безпілотниками. За повідомленнями, українській армії вдається перенаправити частину цього вогню на росію та її союзника – білорусь», – пише Le Monde.

Видання не уточнює, як саме відбувається це перенаправлення БпЛА.

Дрони запускалися з прикордонних з Україною Воронезької, Орловської, Курської та Краснодарської областей росії.

За даними ПС ЗСУ, українським підрозділам ППО вдалося збити 76 безпілотників, використовуючи винищувачі, вертольоти, мобільні зенітні групи і ракети типу земля-повітря, а також електронні перешкоди. Ще 95 російських безпілотників були перенаправлені від своїх цілей за допомогою системи підміни супутникових координат, які використовуються безпілотниками і ракетами для орієнтації в повітряному просторі.

Всього 17 російських БпЛА змогли досягти своїх цілей. Тож ефективність української ППО проти атак рф у цьому випадку сягнула 90%.

дрони, РЕБ
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