захарова заявила про нібито готовність рф обміняти 630 українських військовополонених

Про це повідомляє The Moscow Times у середу, 27 листопада.

"До актуального списку входять 630 українських військовополонених, яких росія готова негайно передати Києву на паритетних умовах", - заявила захарова.

На початку листопада захарова вже повідомляла про нібито пропозицію Москви передати Києву 935 українських полонених.

Попередній обмін відбувся 18 жовтня, коли сторони повернули по 95 осіб. Посередництво в цьому процесі забезпечували Об'єднані Арабські Емірати.

Тоді як найбільший обмін за час війни відбувся в січні цього року, коли кожна зі сторін передала по 195 полонених.