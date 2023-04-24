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Зеленський: Україна визволила з російського полону 2 238 осіб від початку війни

25.04.2023 / 18:30
Від початку повномасштабного вторгнення Україна визволила з російського полону 2 238 осіб, з них 140 – цивільні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас у Житомирі.

«За цей час (війни. – Ред.) ми звільнили з полону 2 238 осіб. Із цих 2 238 осіб 140 – цивільні. Працюємо над звільненням як військових, так і цивільних. Ми працюємо постійно і продовжимо це робити», – сказав Зеленський.

Президент зауважив що робота Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ проводиться щоденно в режимі 24/7.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Україна працює над обміном полоненими з країною-агресором рф у форматі “всіх на всіх”  і вже наближається до того, щоби це відбулося.

Зеленський, полонені
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