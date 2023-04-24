За поширення недостовірної інформації, що шкодить суверенітету України, Рада пропонує саджати на 7 років

Про це в коментарі Gazeta.ua розповів політолог Олександр Кочетков.

"Цей законопроєкт запропонували провладні депутати. Здебільшого, з фракції "Слуга народу". Але це не дуже помітні нардепи, в яких є синдром бути корисними. А вони не знають як. Звикли голосувати за командою. Це кнопкодави. Зараз хочуть показати свою користь через оцю безґлузду ініціативу. Цей законопроєкт не пройде через зал і викличе багато негативу. Бо покарання на сім років – це повна дурня. Яка навпаки руйнує авторитет влади. Бо сильне керівництво до таких дій не вдаватиметься", – говорить Кочетков.

З іншого боку, це дурне копіювання російського закону, додає політолог.

"Навіть по росії, де зовсім відсутня демократична політична культура, бачимо, що це викликає нерозуміння. В Україні ж буде значно потужніша реакція. Це вкид – спроба показатися корисними. Але подальших наслідків ініціатива не матиме. Депутатам просто немає чим зайнятися. Жодних значущих ініціатив на порядку денному немає. Є певне затишшя, немає про що говорити з пресою", – додає Кочетков.

Дуже мало шансів, що цей законопроєкт приймуть, пояснює політолог.

"Відсутні помітні депутати, які співпрацюють з Офісом президента, серед тих, хто підтримує ініціативу. ОП не підтримує. Тому і шанси на проходження малі. Але якщо це відбудеться, то це означатиме багато проблем для президента. Бо критика буде не тільки всередині країни, а й за кордоном ", – уточнює Кочетков.