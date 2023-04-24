Кабмін пропонує застосувати санкції проти Ірану на 50 років

Як повідомляється на офіційному сайті уряду, рішення про це ухвалено на засіданні.

Попередньо пропозиції були розглянуті та рекомендовані Міжвідомчою робочою групою з питань реалізації державної санкційної політики під головуванням першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки Юлії Свириденко.

"Даємо старт секторальним санкціям проти Ірану. Попередні обмеження, запроваджені Україною та нашими партнерами щодо осіб і компаній, безпосередньо причетних до постачання зброї Росії, на жаль, не були сприйняті як серйозне попередження. Що ж, ми посилимо наші аргументи. Також працюватимемо над тим, щоб до таких жорстких рішень долучилося якомога більше країн світу. Агресія проти України не залишиться безкарною. Так само не залишиться безкарною допомога агресору", - зазначила Свириденко, яку цитує пресслужба уряду.

Згідно з пропозиціями Кабміну, санкції запроваджуються терміном на 50 років і містять: запобігання виведенню капіталів резидентами Ірану за межі України; заборону на передання резидентам Ірану технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності; заборону на інвестиції до Ірану і на користь резидентів країни; призупинення обслуговування електронних платіжних засобів (зокрема, переказів, здійснення розрахунків і видачі готівки), емітованих резидентами Ірану; заборону реєстрації Національним банком України міжнародної платіжної системи, яка бере участь у переказі коштів; заборону реєстрації резидентами Ірану міжнародних платіжних систем.

Як повідомляється, запропоновані урядом санкції набудуть чинності після ухвалення відповідного рішення РНБО, введення його в дію президентом України та затвердження постановою Верховної Ради України.