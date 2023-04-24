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Шуляк: В окупованому Криму погіршується демографічна ситуація

26.04.2023 / 10:12
В окупованому Криму погіршується демографічна ситуація, населення старішає.

Про це під час форуму «Крим Wave» сказала голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк, передає кореспондент Укрінформу.

«Окупований півострів продовжує старіти, незважаючи на те, що за останні роки приріст населення Криму та Севастополя склав близько 35%. Демографічна ситуація в Криму з кожним роком стає все гіршою, продовжує падати відсоток народжуваності», - зазначила Шуляк.

За її словами, Крим продовжує втрачати молодь, яка має креативну жилку: «Ізоляція півострова від світової спільноти та мілітаризація, яку проводить росія, створили в Криму жахливі умови для ведення бізнесу. За 9 років росія перетворила наш український життєрадісний Крим на похмуру воєнну базу».

Шуляк також підкреслила, що в Криму триває мілітаризація молоді.

«На території півострова функціонують 874 загони так званої юнармії, загальна чисельність якої - понад 29 тисяч осіб», - зауважила вона.

Крим, Шуляк
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