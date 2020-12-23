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Зеленский сменил заместительницу Ермака

23.12.2020 / 12:49
Президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента Юлию Свириденко, уволив с этой должности Юлию Ковалив.

Об этом свидетельствуют соответствующие указы от 22 декабря, опубликованные на сайте президента

Дословно: "Уволить Ковалив Юлию Игоревну с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины.

Назначить Свириденко Юлию Анатольевну заместителем руководителя Офиса президента Украины".

Напомним: 21 декабря вечером стало известно, что заместитель главы ОП Андрея Ермака - Юлия Ковалив уходит с занимаемой должности по собственному желанию, а на ее месте будет работать Юлия Свириденко, которую только что уволили с должности первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Источники в ОП отмечают, что Ковалив остается работать в "Нафтогазе" и будет советником Зеленского.

Источник

Ковалив, ОП, Свириденко
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