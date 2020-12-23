Зеленский сменил заместительницу Ермака

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Ситуация с новым штаммом COVID-19 пока не вышла из-под контроля - ВОЗ
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Интерпол прогнозирует резкий рост преступности из-за COVID-вакцин
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Ученые насчитали 22 мутации "британского штамма" коронавируса
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В Запорожье более 700 детей получили подарки от УПЦ
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"Отравленные трусы": Навальный опубликовал разговор с "агентом ФСБ", причастным к операции
- 17:51
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НБУ утвердил антикризисные меры во время усиленного карантина
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18:09
Кабмин назначил экс-директора "Нафтогаза" Витренко и.о. министра энергетики
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15:47
В последние месяцы наблюдается восстановление экономики до уровня 2019 года - Марченко
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НБУ усматривает риск недовыполнения плана по доходам в госбюджете-2021
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10:23
Госстат подтвердил оценку замедления падения экономики Украины в III кв.-2020 до 3,5%
- 13:20
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08:47
В Кабуле террористы пытались убить депутата, погибли люди
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06:04
Директор биржи "наварил" миллионы на афере с четырьмя банками - ГБР
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05:19
В Житомире установили первые табло-радары: будут фиксировать превышение скорости
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08:56
В Нидерландах ввели локдаун из-за вспышки COVID-19
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05:50
В Мариуполе монтируют 14-метровую новогоднюю елку
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08:58
"Карантиные" рейды: полиция штрафует пассажиров без масок в столичном метро
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09:27
Правоохранители задержали на Киевщине вооруженную группу воров-"барсеточников"
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09:15
В центре Киева в офисе госорганизации обнаружили тайник с оружием и взрывчаткой
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06:16
"Янтарные" дельцы на Ривненщине предлагали полицейскому $1 миллион взятки
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