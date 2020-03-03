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Покровительницу Бахматюка могут назначить вице-премьером?

03.03.2020 / 09:19
Рассматривалось предложение сделать премьером молодое дарование, к примеру, Юлию Ковалив

На днях в украинских СМИ появились слухи о том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук идет в отставку и что на Банковой ему уже нашли замену.

Как пишет СпецКорр, интернет издание #Буквы со ссылкой на свои источники сообщает, что у президента Украины Владимира Зеленского было два варианта замены.

Первый – взять кого-то из бывалых. А второй поинтереснее – сделать премьером молодое дарование, к примеру, Юлию Ковалив.

Как писал СпецКорр ранее, Юлия Игоревна Ковалив в настоящее время является заместителем главы Офиса президента. И на этой должности, о чем не раз писали журналисты, пыталась помочь олигарху, яичному королю Олегу Бахматюку нагреть государство на 10 миллиардов долларов китайских инвестиций.

Причем связи с олигархами у пани Ковалив не ограничиваются только Бахматюком.

В 2007 году она стала финансовым директором одной из компаний российского миллиардера Виктора Вексельберга, который, кстати, сыграл не последнюю роль в аннексии Крыма. Отвечала за реформы при Януковиче.

Была доверенным человеком Сергея Курченко, котрый в 2013 году пригласил ее на должность исполнительного вице-президента UMH group (Украинский медиахолдинг) и члена наблюдательного совета компании.

После покупки UMH Борисом Ложкиным Ковалив стала работать не только с ним и не только в сфере медиа. При президенте Порошенко Ложкин стал главой Администрации президента, а Юлия Игоревна стала вначале членом, а затем и и.о. председателя НКРЭКУ.

Кроме того, будучи заместителем министра экономического развития Айвараса Абромавичуса «пристрастилась» к деньгам известного американского инвестора Джорджа Сороса. Работала в «Нафтогазе» и возглавляла Офис Национального инвестиционного совета при президенте Украины.

Одним словом, с олигархами она знакома не по наслышке и испытывает к ним давнюю симпатию.

А то что ее кандидатуру рассматривали как смену Гончаруку – ничего удивительного. Ковалив работала в Офисе эффективного регулирования при министерстве Абромавичуса, которым руководил Алексей Гончарук.

Источники в близких к правительству кругах говорят, что даже если премьерский пост для Ковалив окажется высоковат, она имеет все шансы получить портфель вице-премьера. Особенно учитывая могучее лобби скандального Олега Бахматюка и его товарищей.

Кабмин, Бахматюк, Ковалив
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