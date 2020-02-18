Богдан пытался не дать Бахматюку «прикарманить» 10 миллиардов долларов

Бизнесмен, владелец крупнейшего агрохолдинга Украины Олег Бахматюк не так давно заявил, что бывший глава Офиса президента Андрей Богдан хотел руками директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника «отжать» его бизнес.

Однако настоящая причина конфликта олигарха с Богданом заключается в 10 миллиардах долларов китайских инвестиций, которые Бахматюк хотел «присвоить», что бы поправить дела своих компаний. Об этом бизнесмен сам рассказал в интервью изданию «Страна» еще в ноябре 2019 года.

По словам Бахматюка, у него произошел конфликт с Богданом во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава ОП якобы хамил и перебивал его. СпецКорр решил разобраться почему.

Бахматюк пытался рассказать президенту, что из-за конфликта между Китаем и США у Украины есть возможность выйти на рынки Китая. Он знает всех основных игроков на этом рынке, а они знают его. В результате есть возможность завести в Украину 10 миллиардов долларов из Китая под поставки зерновых.

В целом предложение очень даже привлекательное. Кроме того, что это схема состоит в том, чтобы присвоить китайские деньги и увеличить долг, гарантированный государством Украина на 10 миллиардов долларов. В подобных махинациях Бахматюк мастер.

В 2017 году председателем Офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины стала Юлия Игоревна Ковалив. Она должна была способствовать росту инвестиционной привлекательности Украины. Насколько у нее получилось? Долгов перед МВФ стало намного больше, с остальным неясно. Кроме этого, в сентябре 2019 года она стала заместителем главы Офиса президента.

Вот с ее помощью Бахматюк и хотел прикарманить крупную сумму китайских инвестиций. Ведь мать Юлии Ковалив Галина Федоровна Боднар является финансовым директором Аграрного холдинга «Авангард».

Но что-то пошло не так и на встречу на Банковой вместо заместителя явился начальник – Андрей Богдан. При этом Бахматюк в присутствии президента открытым текстом заявил, что хочет использовать 10 миллиардов долларов в своих интересах.

Так, описывая встречу на Банковой, бизнесмен заявил, что показал президенту модель, как можно завести в Украину 10 миллиардов долларов из Китая под поставки зерновых.

«Мое предложение было следующего характера: «Уважаемые, смотрите. Я поработаю на государство, отбелю свою репутацию. Инвестирую в свою компанию, в том числе для решения проблемных вопросов по долгам перед государством», - рассказал он.

Напомним, что в задачи ОП входит экспертный анализ политических, экономических, социальных, гуманитарных и других процессов, происходящих в Украине и мире. Следовательно, Богдан не только мог присутствовать на этой встрече, но и обязан был предотвратить попытку мошенничества в особо крупных размерах.

В результате Бахматюк не смог «прикарманить» большие деньги, что и стало реальной причиной нападок бизнесмена на теперь уже бывшего главу Офиса президента.