Экс-советник Порошенко назвал военных "ублюдками", "Слуга народа" хочет наказания

Об этом свидетельствует заявление Корниенко на согласительном совете 17 февраля в ответ на пост бывшего советника пятого президента Петра Порошенко Юрия Бирюкова в соцсети, где последний назвал военных "ублюдками"

Прямая речь: "У нас есть предложение к обсуждению усилить ответственность за оскорбление и клевету в сторону военнослужащих. Вывести это отдельным пунктом.

Она и так есть, и так работает. Но в отношении военнослужащих, которые защищают нашу землю, нас ежедневно, ежеминутно, – никто не имеет права их оскорблять, независимо от статуса – нынешнего или в прошлом – этого человека, и независимо от того, как он себя позиционирует".

По словам Корниенко, сейчас, в годовщину президентской кампании, происходят "какие-то всплески, связанные в первую очередь с определенным таким повышением градуса обсуждений в соцсетях и возвращением к такой неприятной штуке как язык ненависти".

Он добавил, что в частности, "звучат призывы... оскорбления в сторону, в частности, военнослужащих, и это делают люди, связанные с бывшим главным военнокомандующим". Корниенко назвал такие действия неприемлемыми.

Напомним: 16 февраля советник бывшего президента Юрий Бирюков написал в Facebook пост, в котором пожелал "каждому ублюдку из состава ВСУ, который весной прошлого года проголосовал за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами".

15 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина соглашается на совместный с представителями ОРДЛО контроль территории в качестве условия для проведения местных выборов на Донбассе.

Позже источник ЕП в украинской делегации отметил, что предложение о совместном контроле касается патрулирование неподконтрольной территории, но не границы.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что при создании совместных патрулей на Донбассе можно будет взять за пример опыт Хорватии.

Стоит отметить, что на участках на территории воинских частей в Луганской и Донецкой областях Петр Порошенко победил Владимира Зеленского с очень маленьким отрывом. По результатам подсчета 98% голосов, Порошенко получил 17 379 голосов, или 48,7%, а Зеленский – 16 489 голосов, или 46,2%. На этих участках на тот момент разница между кандидатами составляла всего 890 голосов

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