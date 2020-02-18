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Разумков вычитал нардепов за кофе, еду и смартфоны на работе

18.02.2020 / 12:12
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал народных депутатов прекратить отвлекаться на рабочем месте на собственные дела, еду и телефоны.

Об этом шла речь на заседании согласительного совета парламента 17 февраля

Прямая речь: "У меня есть возможность быть в командировках в регионах нашего государства. В основном положительно оценивают нашу работу, то как мы работаем, то что народные депутаты ходят на работу...

Однако ко мне, как к председателю Верховной Рады, я думаю, что и вы об этом тоже слышите, что людям иногда непонятное поведение народных депутатов, которое они наблюдают в сессионном зале. И относительно кофе, и относительно еды, и о том, что народные депутаты довольно часто занимаются своими собственными делами, то в телефонах, то еще в чем-то.

Подошла учительница и говорит: "Ну смотрите, я так же, как и вы, хожу на работу, у меня рабочий день редко короче, чем день работы народного депутата в Верховной Раде. У меня нет времени, когда я проверяю тетради, общаюсь с родителями, детьми, заниматься собственными делами. У депутатов времени немножко больше?"

Я понимаю, что мне трудно ответить на этот вопрос, он честный, он правильный, но ответить трудно. Давайте делать так, чтобы нам не было трудно отвечать на такие вопросы, чтобы у людей не было таких вопросов, чтобы они видели, что народные депутаты работают в пользу этого государства, чтобы они это и видели и чувствовали".

Напомним, в Верховной Раде 9-го созыва возникало несколько скандалов из-за работы не по назначению в сессионном зале парламента. В частности, нардеп Богдан Яременко потерял должность председателя комитета по вопросам внешней политики после того как его "застукали" на пикантной переписке.

30 октября 2019 года журналисты сфотографировали в Верховной Раде, как Яременко во время работы в сессионном зале договаривается в сети знакомств о встрече за деньги.

А народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илью Киву поймали на переписке с депутатом Госдумы Владимиром Жириновским.

Источник

депутаты, ВР, Разумков
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