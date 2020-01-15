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Разумков: информация о повышении зарплат депутатов до 100 тыс. не соответствует действительности

15.01.2020 / 15:54
Глава ВР Дмитрий Разумов заявил, что информация о повышении заработной платы народных депутатов до 100 тысяч гривень, которая появилась в некоторых средствах массовой информации, не соответствует действительности.

"Я думаю все из вас видели информацию в СМИ касательно повышения заработной платы народных депутатов. Я только что обращался к аппарату, мне предоставили полную информацию. Есть индексация заработной платы народных депутатов, однако она не соответствует тем цифрам, которые пишут в СМИ: про 100 тысяч, где-то я читал про 150 тысяч гривень. Изменение заработной платы составляет около 3 тысяч гривень и связано оно с повышением прожиточного минимума", - заявил Разумов 14 января на открытии утреннего заседания Верховной Рады.

Кроме того, спикер парламента предложил во время часа вопросов к правительству заслушать министров и премьер-министра Алексея Гончарука относительно информации о высоких премиях.

Ранее бывший вице-премьер-министр Украины и министр социальной политики Павел Розенко на своей странице в Facebook заявил, что зарплата народных депутатов с 1 января будет увеличена в 2,5 раза – до 100 тыс. грн. Также он заявил, что повышение зарплат для топ-чиновников составило 3,5-5 раз.

Источник

зарплата, депутаты, ВР, Разумков
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