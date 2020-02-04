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Разумков – нардепам: из удобных кресел ВР можно быстро снова стать ближе к людям

04.02.2020 / 10:46
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал депутатов думать, о чем они говорят, помнить, откуда они пришли в парламент и перестать жить в другой реальности.

Об этом шла речь на заседании согласительного совета 3 февраля

Прямая речь: "Хотел бы обратиться ко всем народным депутатам, чтобы мы иногда более взвешенно относились к тому, что мы говорим. Не только во время эфиров, но и во время общения с людьми.

Думаю, что многие из тех, кто сегодня работает в Верховной Раде, разделяли позицию, что иногда создается впечатление, что когда человек попадает в ВР – то климат становится другой какой-то, вакуум, и люди начинают жить в какой-то другой реальности, оторванные от общества, оторванные от людей и от проблем, которые есть у людей.

Не надо забывать, что ситуация может быстро измениться – и с не совсем и не всегда, но удобных кресел ВР можно оказаться снова ближе к людям".

Разумков добавил, что у нардепов, как и у всех людей есть право делать ошибки, но ответственность на парламентариях больше.

Он также посоветовал всем "чаще общаться с людьми, слышать их проблемы, и, если есть возможность, пытаться помогать их решать".

Спикер Рады также призвал нардепов "оставаться людьми", чтобы не было стыдно смотреть людям в глаза ни во время каденции, ни после, потому что "значок, мандат и должность нардепа – это не привилегия, а ответственность".

Он напомнил, что надо "придерживаться того, что мы обещали людям, что Верховная Рада 9 созыва будет другой, а не такой, о которой сегодня много говорят в соцсетях и СМИ".

Напомним: член парламентской фракции партии "Слуга народа" Евгений Брагарь в эфире одного из ток-шоу предложил пенсионерке продать собаку элитной породы, чтобы оплатить долги за коммунальные услуги.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук от имени руководства фракции извинилась за слова депутата.

А в НАК "Нафтогаз Украины" напомнили, что семьи, которые тратят на коммунальные услуги больше, чем 15-20% своего семейного дохода, имеют право на государственную субсидию.

Источник

депутаты, ВР, Разумков
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