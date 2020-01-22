Войти | Зарегистрироваться
10:28

среда,
22 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Разумков: ВР может взяться за сокращение количества нардепов на следующей сессии

22.01.2020 / 09:42
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент уже на следующей сессии может рассмотреть изменения в Конституцию относительно уменьшения количества нардепов.

Об этом свидетельствует выступление Разумкова в эфире "Свобода слова" на ICTV

Парламентарии могут принять законопроект №1017, который предусматривает уменьшение количества народных избранников до 300 и введение пропорциональной избирательной системы.

"Думаю, что да. Есть решение Конституционного суда ", - сказал председатель Совета.

Также спикер выразил сожаление по поводу того, что Конституционный суд завернул законопроект о лишении мандаду нардепов-кнопкодавов и прогульщиков.

"И лично мне жаль, что так. Я считаю, все же, если народный депутат кнопкодавов или не выполняет своих функций, то ему нечего делать в Верховной Раде, пусть идут заниматься чем-то другим ", - заявил председатель парламента.

Следующая сессия Верховной Рады начнется 4 февраля.

Напомним: Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы.

Источник

сокращение, депутаты, ВР, Разумков
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
22 января
21 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.