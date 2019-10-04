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Законопроект об изменениях в закон о столице предусматривает сокращение количества депутатов Киевсовета

04.10.2019 / 12:48
Верховная Рада намерена сократить количество депутатов Киевского городского совета на 40 человек - до 80.

 Эта норма закреплена в переходных положениях принятого в первом чтении в четверг, 3 октября, законопроекта №2143-3 "О внесении изменений в закон Украины о столице - городе герое Киеве".

Авторы законопроекта предлагают внести соответствующие изменения в закон "О местных выборах" исключить из действующего закона норму, согласно которой количество депутатов местного совета составляет 120 при численности 2 млн избирателей.

"Общий состав (количество депутатов) Киевского городского совета составляет 80 депутатов. Общий состав (количество депутатов) районного в городе Киеве совета составляет 20 депутатов", - говорится в тексте законопроекта.

Согласно действующему законодательству, в Киевсовета - 120 депутатов, а райсоветов в столице не существует.

Авторы законопроекта также предлагают внести новый раздел в закон "О местных выборах" – "Проведение местных выборов в городе Киеве". Им предлагается, что выборы депутатов Киевского горсовета проводятся по пропорциональной избирательной системе в многомандатных избирательных округах. Выборы проходят по открытым избирательным спискам городских организаций политических партий.

Выборы киевского городского головы проводятся по мажоритарной системе абсолютного большинства в едином одномандатном избирательном округе. По такой же системе проводятся и выборы депутатов районных советов в Киеве. Территория Киева делится на 10 многомандатных округов.

Победителем выборов киевского городского головы признается кандидат, который набрал больше, чем 50% голосов от общего количества избирателей, принявших участие в голосовании.

Как сообщалось, Рада одобрила законопроект №2143-3 в первом чтении 3 октября 244 голосами. Он предусматривает разделение полномочий и должностей Киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и снова вводит районные государственные администрации в столице.

Источник 

сокращение, Киевсовет, депутаты, ВР
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