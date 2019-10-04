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В Церкви напомнили, что инфицированные не должны отказываться от ВИЧ-терапии из-за веры

04.10.2019 / 13:12
В Церкви напомнили, что инфицированные не должны отказываться от ВИЧ-терапии из-за веры
Фома Источник: Фома
В 2005 году была принята Концепция участия в борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа и работе с людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом

Отказ от лечения ВИЧ или «ВИЧ-диссидентство» не может обосновываться верой.

На это указал пресс-секретарь Синодального отдела РПЦ по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский, сообщает «Фома» со ссылкой на портал «Милосердие.ru».

«Позиция Церкви по проблеме ВИЧ/СПИД неоднократно высказывалась, и она однозначна – ВИЧ существует, и для людей с ВИЧ необходим прием антиретровирусной терапии», – сказал Василий Рулинский.

Представитель Церкви напомнил, что в 2005 году ею была принята Концепция участия в борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа и работе с людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом.

В документе, в частности, отмечается, что «священнослужители и миряне должны сделать все возможное для того, чтобы попытки людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, прийти в Церковь не были встречены холодом равнодушия, а тем более презрения и осуждения. Человек с ВИЧ/СПИДом призван обрести в Церкви дом Отчий, тихую гавань спасения и заботливую семью».

Источник: Inpress.ua
РПЦ, ВИЧ
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