Рада во 2-м чтении приняла закон о защите права собственности

Который, в частности, вводит обязательное нотариальное удостоверение договоров об отчуждении корпоративных прав и прекращает деятельность аккредитованных субъектов в сфере государственной регистрации прав.

Проект закона с технико-юридическими правками во втором чтении поддержали 284 при необходимых 226 голосах.

"Основная цель законопроекта – снизить количество рейдерских захватов, фактически довести его до абсолютного нуля, и снизить затраты собственников корпоративных прав и недвижимости для защиты права собственности", – отмети народный депутат Николай Стефанчук.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, документ останавливает деятельность аккредитованных субъектов и повышает ответственность за нарушения регистрационных процедур.

Законопроект также внедряет принцип одновременности нотариального действия и государственной регистрации прав.

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