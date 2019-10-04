Войти | Зарегистрироваться
13:45

пятница,
04 октября
Онлайн
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Рада во 2-м чтении приняла закон о защите права собственности

04.10.2019 / 13:19
Верховная Рада Украины приняла в целом закон о внесении изменений в законодательные акты Украины о защите права собственности (законопроект 1056-1).

Который, в частности, вводит обязательное нотариальное удостоверение договоров об отчуждении корпоративных прав и прекращает деятельность аккредитованных субъектов в сфере государственной регистрации прав.

Проект закона с технико-юридическими правками во втором чтении поддержали 284 при необходимых 226 голосах.

"Основная цель законопроекта – снизить количество рейдерских захватов, фактически довести его до абсолютного нуля, и снизить затраты собственников корпоративных прав и недвижимости для защиты права собственности", – отмети народный депутат Николай Стефанчук.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, документ останавливает деятельность аккредитованных субъектов и повышает ответственность за нарушения регистрационных процедур.

Законопроект также внедряет принцип одновременности нотариального действия и государственной регистрации прав.

Источник 

ВР, право собственности
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 октября
3 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.