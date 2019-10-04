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Разумков – нардепам: не надо удовлетворять физиологические потребности в зале Рады

04.10.2019 / 13:50
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал народных депутатов не есть, не курить и не "удовлетворять любые физиологические потребности" в сессионном зале парламента.

Об этом шла речь на заседании 3 октября Верховной Рады.

Прямая речь: "Ко мне обратились народные депутаты со следующей просьбой: первое - зал Верховной Рады - это не столовая, это не место для курения. Включая Iqos... Я не видел в зале табличек "Iqos friendly". Так же я обращаюсь ко всем: в зале Верховной Рады не надо удовлетворять любые другие физиологические потребности".

Указанное заявление народные депутаты встретили смехом и криками.

Напомним, объективы тех, кто наблюдает за сессионным залом в ложе прессы, зафиксировали в частности, как нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский ходил по залу Рады с судочком и что-то ел. А депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива вообще попался на не очень приличном поведении 2 октября в Раде.

Источник 

еда, депутаты, ВР, Разумков
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