Песков: идея дать регионам Украины право присоединяться к РФ не обсуждалась

Об этом сообщило российское издание ТАСС

Дословно Песков: "Я не слышал об этих предложениях, поэтому ничего не могу сказать. Я не слышал, как это формулируется. В целом это никак нигде не обсуждалось до сих пор. Я в первый раз слышу это".

Напомним: 15 января президент РФ Владимир Путин озвучил предложения по изменению Конституции РФ, которые парламент может принять после всенародного голосования. В частности Путин предложил закрепить, что ключевые чиновники не должны иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве.

Для потенциальных кандидатов в президенты России Путин предлагает закрепить также требование проживать на территории РФ не менее 25 лет. Он также согласился с тезисом, что одно лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд – но не развил эту тему.

Также Путин выступил за то, чтобы премьер-министра Российской Федерации утверждала Государственная дума, но президент сохранил право лишать его должности.

После послания Путина Федеральному собранию правительство РФ подало в отставку, ссылаясь на 117 статью Конституции РФ.

Позже Путин заявил о намерении ввести должность зампредседателя Совета безопасности РФ и предложить ее Дмитрию Медведеву.

На должность премьер-министра Путин предложил кандидатуру действующего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

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