Путин пожалел о "подарках" соседям. Песков заверил: территориальных претензий нет

Об этом Путин заявил в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин", который телеканал "Россия-1" показал 21 июня; комментарий Пескова журналистам; сообщает ТАСС

Путин в интервью заявил, что "Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения". Он также выразил уверенность, что рано или поздно украинский президент приедет в Москву.

Кроме того, Путин сказал, что у республик СССР было право выхода из состава страны, однако процедура этого не была прописана в союзном договоре (49-я минута фильма).

Прямая речь Путина: "Возникает вопрос: [как быть], если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой "багаж" огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава Союза. Ну хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла, и не тащила бы с собой "подарки" от русского народа. Ведь ничего этого не было прописано".

Комментарий Пескова: "Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям...

Он (Путин) говорил не о подарках. Он говорил о ранее допущенных системных ошибках в Конституции, которые не предусматривали целый ряд ситуаций, целый ряд развития событий, которые имели бы негативные последствия для нашего государства.

Президент ничего не говорил о том, остались ли, не остались ли [у РФ территориальные претензии к бывшим республикам СССР]. Он говорил именно о просчетах в конституции, предыдущих".

Песков заявил, что Путин говорил о том, что поправки в Конституцию Российской Федерации сейчас нужны, в том числе, для того, чтобы не повторять ошибок Конституции СССР, – так как журналист говорил об ошибках, которые ранее были допущены.

Песков отказался конкретизировать, о подарках каким странам говорил Путин: "Я оставляю это без комментариев".

При этом он заявил, что фраза российского президента не говорит о том, что какие-то территории могут выйти из состава современной России: "Нет, абсолютно нет".

По словам Пескова, поправка, запрещающая отчуждение российских территорий, – это шаг для того, чтобы исключить из нынешней конституции системные просчеты предыдущих редакций.

Песков сообщил, что Путин не планирует поднимать территориальный вопрос с главами стран СНГ, которые будут присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня: "Нет, эти вопросы не находятся в повестке дня и они не являются основными для военного парада на Красной площади в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне".

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