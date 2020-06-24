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Взрыв на Позняках: спасатели нашли тело пятого погибшего

24.06.2020 / 10:54
Ночью 23 июня спасатели нашли тело пятого погибшего в результате взрыва в доме на столичных Позняках.

Об этом сообщает ГСЧС в facebook

Пятой жертвой взрыва является мужчина 1976 года рождения, которого опознал сосед.

Погибший был последним жителем дома, чья судьба оставалась неизвестной.

"Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов извлечены тела 5 человек: двух женщин 1943 г.р. и 1974 г.р., а также трех мужчин 1991р.н., 1967 г.р., 1976 г.р.", – отметили в ведомстве.

Напомним, вечером 22 июня спасатели нашли четвертого погибшего под завалами в результате взрыва в доме по улице С. Крушельницкой.

21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения.

В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. 16 квартир разрушены и еще 40 повреждены.

По факту взрыва в столичной многоэтажке расследуется уголовное производство.
Спасатели продолжают вручную разбирать завалы. Основной версией взрыва в многоквартирном доме на Позняках в столице полиция называет именно газовую смесь.

Источник

погибшие, Киев, взрыв дома
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