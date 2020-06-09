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На трассе "Киев-Чоп" масштабное ДТП: 4 погибших

09.06.2020 / 09:24
В результате ДТП на трассе "Киев-Чоп" в Ровенском районе Ровенской области погибли четыре человека.

Об этом сообщает полиция области.

 
 
Дословно: "Автопроисшествие с участием грузовика и трех легковушек произошло 7 июня, в 18:25, на автодороге "Киев-Чоп" в селе Вересневе.

По предварительной информации, погибли четыре человека – водитель и пассажиры легковушки "Chevrolet Aveo", водитель "Audi" - травмирован.

На месте происшествия работали следователи, патрульные полицейские. Движение на автодороге было затруднено".

 
 
 
 
Справка: Автодорога М-06 (Киев-Чоп) – автомобильная дорога международного значения. Проходит по территории Киевской, Житомирской, Ровенской, Львовской и Закарпатской областей. Совпадает с частью Европейского автомобильного маршрута.
 
Источник
погибшие, Киев, ДТП, Чоп
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