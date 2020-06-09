На трассе "Киев-Чоп" масштабное ДТП: 4 погибших

Об этом сообщает полиция области.

Дословно : "Автопроисшествие с участием грузовика и трех легковушек произошло 7 июня, в 18:25, на автодороге "Киев-Чоп" в селе Вересневе.

По предварительной информации, погибли четыре человека – водитель и пассажиры легковушки "Chevrolet Aveo", водитель "Audi" - травмирован.

На месте происшествия работали следователи, патрульные полицейские. Движение на автодороге было затруднено".