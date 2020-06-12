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Курортный сезон в Одесской области: в Минздраве не рекомендуют купаться в море

12.06.2020 / 08:35
Морская вода у побережья Одесской области по состоянию на 11 июня не соответствует по микробиологическим показателям нормативным требованиям.

Об этом сообщает, ссылаясь на результаты исследований, Одеський лабораторний центр МОЗ.

Специалисты госучреждения “Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины” рекомендуют воздержаться от купания в море.

"В рекреационных зонах Белгород-Днестровского, Килийского, Татарбунарского районов, возле пляжей Одессы, Лиманского, Овидиопольского районов отобрано 93 пробы морской воды на микробиологические показатели и 43 пробы на санитарно-химические показатели. По микробиологическим показателям на всех пляжах города Одессы пробы морской воды не соответствуют нормативам", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что температура воды у побережья Одессы, по данным метеопоста, 11 июня впервые в текущем году достигла отметки 19°С.

Источник

море, курортный сезон, купание, Одесса, Одесская область
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