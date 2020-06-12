Курортный сезон в Одесской области: в Минздраве не рекомендуют купаться в море

Об этом сообщает, ссылаясь на результаты исследований, Одеський лабораторний центр МОЗ.

Специалисты госучреждения “Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины” рекомендуют воздержаться от купания в море.

"В рекреационных зонах Белгород-Днестровского, Килийского, Татарбунарского районов, возле пляжей Одессы, Лиманского, Овидиопольского районов отобрано 93 пробы морской воды на микробиологические показатели и 43 пробы на санитарно-химические показатели. По микробиологическим показателям на всех пляжах города Одессы пробы морской воды не соответствуют нормативам", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что температура воды у побережья Одессы, по данным метеопоста, 11 июня впервые в текущем году достигла отметки 19°С.

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