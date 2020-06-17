Над Марсом заметили зеленый туман с “подсветкой”

Об этом сообщает ВВС.

Как отмечается, оно вызвано атомами кислорода, которые высвобождаются из-за воздействия солнечного света. Сияние заметили с помощью аппарата Trace Gas Orbiter (TGO).

Аппарат был построен по программе ExoMars специалистами европейского и российского космических агентств.

«Это приятный результат», - сказал доктор Маниш Патель из Открытого университета Великобритании.

По словам ученых, замеченное свечение атмосферы Марса отличается от полярных сияний, которые можно увидеть на Земле и других планетах.

Они возникают из-за взаимодействия атмосферы и заряженных частиц солнечного ветра. На Земле такие события попадают под влияние сильного магнитного поля нашей планеты, которое отталкивает молекулы к полюсам. На Марсе же не возникает такого эффекта из-за того, что у планеты нет глобального магнитного поля.

Ранее астронавты также наблюдали зеленоватое сияние атмосферы Земли. Теперь аналогичное явление заметили и на Марсе. В атмосфере нашей планеты много кислорода, но на Марсе он присутствует только как продукт распада углекислого газа. Солнечный свет действует на молекулу СО2, в результате чего высвобождаются атомы кислорода, которые и придают зеленоватое сияние атмосфере.

Как отмечается, кислородное сияние в атмосфере Марса было замечено на высоте 80-120 километров.

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