У участников стрельбы в Броварах провели обыски — МВД

Об этом информирует прессслужба МВД.

"4 июня сотрудники Управления стратегических расследований в Киевской области Нацполиции, Броварского отдела полиции, Броварской местной прокуратуры с участием подразделения полиции особого назначения провели санкционированные обыски по местам возможного нахождения соорганизатора и членов вооруженного конфликта в Броварах", - говорится в сообщении.

По результатам этих обысков правоохранители изъяли ружья, карабины, пистолеты, ножи, амуницию для личной защиты, вещи, в которые, вероятно, были одеты лица во время стрельбы, "черновые" записи.

Правоохранители продолжают мероприятия для задержания всех лиц, участвовавших в стрельбе в Броварах. По данному факту проводится досудебное расследование по уголовным производствам, открытым по ч.4 ст.296, ч.1 ст.263 и по ст. 15 ч. 2 ст. 115 УК.

Как сообщалось, утром 29 мая в жилом квартале Броваров Киевской области произошла перестрелка между двумя группировками из-за перераспределения потока пассажирских перевозок. По состоянию на 31 мая было объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство) 23 лицам. 1 июня 20 фигурантам дела избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога.

2 июня суд избрал меры еще трем фигурантам уголовного производства относительно стрельбы в Броварах.

В полиции сообщили, что 2 июня во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полиция Киевщины задержала еще 13 участников вооруженного конфликта в Броварах, "выступивших" со стороны местных перевозчиков.

В настоящее время всем задержанным мужчинам объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 257 (бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Также 12 лицам объявлено подозрение в покушении на умышленное убийство (ст. 15 ч. 2 ст. 115 УК).

3 июня Шевченковский районный суд по состоянию на 19:00 избрал меру пресечения четырем лицам в виде ареста сроком на 60 суток без права внесения залога. Одному фигуранту стрельбы - содержание под стражей с правом внесения залога в размере 630 тыс. 300 гривень, еще одному - круглосуточный домашний арест. По состоянию на 21:00 суд избрал меру пресечения еще 4 лицам, в том числе организатору по прозвищу "Журавль" или "Виха", избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Позже суд арестовал еще одного подозреваемого с альтернативой залога в 840 тыс. гривень.

Источник