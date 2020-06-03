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Правоохранители задержали еще 13 участников перестрелки в Броварах

03.06.2020 / 10:14
Правоохранители во вторник, 2 июня, задержали еще 13 участников перестрелки в г.Бровары Киевской области, в том числе криминального авторитета "Виха" или "Журавль".

Всем объявлено о подозрении в бандитизме и покушении на умышленное убийство, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Бровары: в Киеве, Броварах и Ирпене задержаны еще 13 человек во главе с криминальными авторитетом "Виха" или "Журавль". Установлено, именно они "выступили" со стороны местных перевозчиков. Всем объявлено подозрение в бандитизме и покушении на умышленное убийство. Изъято оружие и боеприпасы. Догоним всех!" - написал Аваков на странице в Твиттере.

В свою очередь пресс-служба Национальной полиции Украины на странице в Фейсбуке сообщила, что сейчас 13 злоумышленников задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, еще двое после перестрелки с телесными повреждениями находятся в больнице. Всем 15 мужчинам объявлено о подозрениях в бандитизме и покушении на убийство двух и более лиц.

"Во время проведения 20 обысков по местам их проживания сотрудники полиции обнаружили оружие (три гладкоствольных ружья, автомат, три пистолета), патроны, гранаты, рации, бинокли, балаклавы, наркотики, маска. Также полицейские изъяли 8 автомобилей премиум-класса", - сказано в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по ст.257 (бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются полицейские меры по установлению и задержанию всех участников вооруженного конфликта.

Также по факту стрельбы в Броварах полиция проводит досудебное расследование по уголовным производствах, открытых по ч.4 ст.296, ч.1 ст.263 и по ст.15 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, 29 мая утром в г. Бровары Киевской области произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. По информации Геращенко, три участника перестрелки получили ранения из травматического оружия.

Изначально сообщалось об 11 задержанных. На территории Киевской области введен план-перехват из-за перестрелки. Позже появилась информация о задержании в Винницкой и Житомирской области еще 10 человек, причастных к конфликту.

Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Позже действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.

Позже министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в видеообращении заявил о 28 задержанных участниках стрельбы, а также 22 выдвинутых подозрениях. По его словам, было изъято 16 единиц оружия.

"Мы рассчитываем, что при поддержке Офиса Генерального прокурора завтра в судах им будет предъявлен безальтернативный арест, и эти люди в будущем надолго сядут в тюрьму", - отметил Аваков.

Антон Геращенко 30 мая заявил, что правоохранители определили более 60 участников стрельбы в г.Бровары Киевской области, включая заказчиков.

31 мая Аваков сообщил, что суд отправил под стражу 20 подозреваемых в деле о перестрелке в Броварах, на очереди организаторы преступления, а также заочно отправил под стражу подозреваемого в деле о перестрелке в Броварах, двоим определён домашний арест.

Источник

стрельба, Аваков, Бровары
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