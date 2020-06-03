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Митрополит Антоний: Церковь не может быть «шестеренкой» государственной машины

03.06.2020 / 10:38
Митрополит Антоний: Церковь не может быть «шестеренкой» государственной машины
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Владыка напомнил, что за две тысячи лет существования Церкви политическая карта мира кардинально изменилась

Церковь не может зависеть от государства, поскольку находится вне системы и вне политики.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в видеоблоге «Простые истины» на канале «Витражи».

«Церковь не должна, да и не может полностью зависеть от государства, быть «шестеренкой» государственной машины», - отметил он.

Владыка напомнил, что за две тысячи лет существования Церкви политическая карта мира кардинально изменилась.

«Границы государств, да и сами государства, менялись до неузнаваемости, от некоторых из них оставались только названия на страницах учебников. Политические и экономические системы сменяли одна другую. Но здание Церкви стояло, хотя и языки пламени касались ее изрешечённых, с отбитыми углами фасадов», - сказал митрополит.

«Для государства есть «плохие» люди и есть «хорошие». А для Церкви все люди – ее дети: верные, заблудшие, не помнящие родства, о которых она молится как мать. Если человек будет забывать об этом, свои коррективы будет вносить Бог», - сказал он.

Попытки сделать Церковь «смертной», как любое государство, не увенчаются успехом никогда, подчеркивает владыка Антоний.

«Поэтому лучше не доводить ситуацию до внесения радикальных корректив, а помнить о предназначении Церкви и ее роли. Церковь не помещается в рамки земных представлений о системе. Церковь – вне системы, строя, политики, целесообразности, ее нельзя ограничить рамками, сделать удобной. Потому что Церковь – вечна, а мир – временный», - сказал митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
упц, Митрополит Антоний
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