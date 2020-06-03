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Письмо Зеленского к МВФ копирует такое же обращение от Порошенко, - юрист

03.06.2020 / 10:03
Письма начинаются одинаково, и одинаково не несут ничего хорошего для нашей страны

Народный депутат, юрист Антонина Славицкая обратила внимание на то, что письмо «о намерениях» к МВФ написанное в 2020 году не отличается от такого же, но образца 2018 года.

Об этом она написала в своем телелеграмм-канале.

"Найди 10 отличий. "Лист про наміри до МВФ" образца 2018 года Порошенко - Гройсмана и 2020 Зеленского - Шмыгаля. Начинаются абсолютно одинаково, и абсолютно одинаково не несут ничего хорошего для нашей страны. Но выходит, что даже Пётр Алексеевич в 2018 не обещал МВФ закрывать школы. А так конечно же, уже знаем - "я всем отличаюсь от Порошенко: и физиологически, и как президент", - Отметила Славицкая.

МВФ, Порошенко, Зеленский, Славицкая
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