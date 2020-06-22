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Юрист прокомментировала исчезновение из закона о судоустройстве статьи о комиссии по добродетели и этике

22.06.2020 / 17:58
Скоро услышим крики про «зраду»

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления».

Об этом в своем телелеграмм-канале написала народный депутат, юрист Антонина Славицкая.

«Предварительный анализ свидетельствует о том, что статью о «Комісії з питань доброчесності та етики при ВРП», которую требовал МВФ и которая должна была обеспечить им правильных и управляемых членов Высшего совета правосудия - исключают. Скоро услышим крики про «зраду» от активистов. Но и радоваться не стоит, непонятно каким будет текст проекта ко второму чтению», - рассказала юрист.

Она напомнила, что когда министр юстиции Денис Малюська комментировал Меморандум с МВФ в части изменений в Закон Украины «О Высшем совете правосудия» и создания комиссии для проверки кандидатов в Высший совет правосудия, в том числе из иностранцев с решающим правом голоса, то он заявил, что «указанный механизм был продуман «украинскими экспертами», оценен на конституционность и предложен в Программу».

«Отправила обращение на имя Министра, чтоб назвал имена этих «украинских экспертов». Страна должна знать своих героев. И абсолютно не удивлюсь, если ими окажутся какие-нибудь члены ГРД или сотрудники Центра противодействия коррупции имени Виталия Шабунина. Ответ опубликую», - резюмировала Славицкая.

меморандум, судебная реформа, МВФ, Зеленский, Малюська, Славицкая
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