В сети размещен документальный фильм об истории возрождения Святогорской лавры

В сети разместили первую часть документального фильма «Монашество — свет миру!», который посвящен истории возрождения Святогорской лавры.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на svlavra.church.ua, фильм поможет тем, кто видел Лавру двадцать пять лет назад, вспомнить то время, а остальным зрителям — погрузиться в ту пору.

В основу 15-минутной ленты легло интервью, которое владыка Арсений дал одному из донецких телеканалов в 1995 году.

«Рассуждая о роли монашества в мире, владыка создаёт портрет неуловимого времени, а уникальные хроникальные кадры фильма помогут зрителю составить впечатление о минувших событиях», - рассказали создатели фильма.

В ленту вошли также кадры хроники монастыря, запечатлевшие первые шаги наместника и братии на пути возобновления монашеской жизни обители после долгих лет запустения.