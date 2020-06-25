Комиссия по вопросам добродетели не будет форматировать ВСП

Комиссия по вопросам добродетели не будет форматировать Высший совет правосудия (ВСП), и в определенных кругах подобное не могут пережить. Такое мнение в авторском материале для издания Закон и бизнес выразила народный депутат, юрист Антонина Славицкая.

На сайте Верховной Рады опубликован текст президентского законопроекта о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления" (№3711).

В пояснительной записке говорится, что целью данного законопроекта является приведение законодательства в соответствие с решениями Конституционного суда Украины.

Юрист отметила, что в предложенном президентом Владимиром Зеленским законе отменяется норма о сокращении судей Верховного суда и увеличивается оклад судей до 75 прожиточных минимумов (в предыдущем варианте законопроекта оклад составлял 55 минимумов). Так же закон предусматривает квалификационные оценки новоназначенных судей в течение года.

Кроме этого, Славицкая рассказала, что в законопроекте №3711 не упоминается о комиссии по вопросам добропорядочности и этики, которая должна была влиять на Высший совет правосудия (ВСП). Зато прописан порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) - «одного из ключевых органов судейского управления». Новый состав ВККС должен назначать ВСП по результатам конкурсного отбора. В состав конкурсной комиссии предлагается включить иностранных экспертов, подобная практика была и при отборе судей Антикоррупционного суда.

«То есть международные эксперты таки указаны, то что же тогда опять не устраивает активистов? Их не устраивает отсутствие упоминавшейся выше комиссии по вопросам добропорядочности и этики, которая должна была переформатировать действующий состав Высшего совета правосудия. И в какой внешние контроллеры имели бы преимущественное право голоса. Это звено выпало, и в определенных кругах подобное не могут пережить», - написала юрист.

В Центре противодействия коррупции (ЦПК) президенту указывают на то, что он, якобы, пошел на нарушение договоренностей, достигнутых с Международным валютным фондом.

«В недавно подписанном меморандуме с МВФ украинская власть взяла на себя обязательство обновить Высший совет правосудия, напоминают в ЦПК. А для этого необходимо создание независимой комиссии с международными экспертами в составе, которая должна провести проверку членов ВСП на соответствие закону и критериям добропорядочности и инициировать их увольнение. Зато, отмечают в ЦПК, президент в своем законопроекте предлагает, чтобы решение, увольнять членов ВСП, принимал сама Совет - за такое решение должно проголосовать не менее 14 членов совета», - процитировала Славицкая экспертов ЦПК.

Она напомнила, что в Центре считают, что президент дает «нереформированному органу все полномочия на реформирование судебной системы». Так же активистов смущает тот факт, что в состав конкурсной комиссии могут войти эксперты фактически любой международной или иностранной организации, которая работает в сфере правосудия или борьбы с коррупцией, которые смогут предложить любое лицо, а ВСП получит право избирать.

«Итак, просто любые международные эксперты, которые станут решать судьбу украинских судей, Центр противодействия коррупции уже не устраивает. Им нужен особый, четко определенный контингент. Желательно такой, на утверждение которого даст благословение сам Шабунин (Виталий Шабунин, глава ЦПК. – Ред.). Мне кажется, что в данной ситуации аппетиты антикоррупционеров растут уже не по дням, а по часам. «Балованные Гали» из ЦПК готовы просто надиктовать необходимые им фамилии и тем завершить формирование пула международных экспертов», - считает юрист.

По ее словам, считать законопроект Владимира Зеленского совершенным образцом законотворчества и вершиной юридической мысли не стоит.

«Его надо читать, изучать и особенно тщательно исследовать тогда, когда документ со всеми правками поступит на второе чтение, но речь сейчас не об этом. Вместе с тем, в нашей стране слишком быстро вызревает «зрада» и слишком густо колосится, будучи загноённой такими институтами, как ЦПК под эгидой его главы. Но, может, хватит грязи, господа? То, что вы способны производить ее в промышленных масштабах, поняли уже все», - резюмировала Славицкая.