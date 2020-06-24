Повернувшись лицом к Богу - 50 цитат Предстоятеля УПЦ, которые учат вере и стойкости

Православная Церковь отмечает 25 июня день памяти преподобного Онуфрия Великого, а Предстоятель Украинской Православной Церкви празднует день своего небесного покровителя.



Ко Дню ангела Митрополита Онуфрия Центр информации УПЦ собрал цитаты из проповедей Блаженнейшего владыки за последний год, которые учат вере, добру и любви к Богу.



О Боге



«Человек, который любит больше всего Бога, человек, верный Богу во всем и везде, получает от Бога дар больше, чем он пожертвовал. Он получаете от Бога мир, радость, покой. А в будущем веке этот человек сподобляется вечного спасения во Христе».



«Человек скажет, почему я должен любить Бога больше отца своего и матери, которые меня родили, дали мне жизнь? Но, на самом деле, не мать и отец дали мне жизнь, а Бог дал жизнь. Отец и мать являются лишь орудием, через которое Бог создал нас и ввел в этот мир. Это не значит, что мы должны ненавидеть отца и мать, мы их должны любить. Но больше всего мы должны любить Бога - это приносит пользу и нам, и нашим родителям».



«Когда мы не можем покаяться, Бог приходит на землю и делает это за нас. Он принимает плоть и кровь человеческую, чтобы взять на Себя все грехи, распять их на кресте, уничтожить и вернуть нам утраченный Рай, вернуть нам возможность быть причастником счастья и блаженства, ради которых Бог создал человека».



«Кто любит Бога, тот творит Его волю – это та форма проявления нашей любви к Богу, когда мы стараемся строить свою жизнь на Божественных заповедях, на заветах Святого Писания. Когда человек творит волю Божью, он Ему служит».



«Самое дорогое для человека - это увидеть Бога, понять Господа, понять Его Божественную любовь к нам. Это большое счастье для человека. И тот человек, который это узнает, начинает жертвенно любить своего ближнего и любить своего Творца, то есть, ради этой любви жертвует своими интересами, помыслами, желаниями. И это самое великое благо, когда человек познает своего Творца».



О святых и святости



«Святость – это жизнь по заповедям Божьим. Господь создал человека из земли, Господь дунул в лицо человека дыхание жизни и украсил каждого человека своим Божественным образом. И Господь подарил каждому из нас себя самих – чтобы мы могли творить благо, понуждали себя жить по священным божественным Законам, которые делают человека священным».



«Святые показывают нам пример того, как может человек жить на земле. Они являются благодетелями земли не только потому, что довольствовались самым малым в жизни, а потому, что они любят землю, на которой угождали Богу, на которой покоятся их святые останки, молятся за всех нас, живущих на этой земле, чтобы Господь был к нам милостивым и человеколюбивым».



«Матерь Божья защищает каждую душу, которая обращается к Ней с молитвой. Каждая душа - это обитель, в которой должен жить Бог, но в одной душе живет Бог, а в другой живут страсти. На эту святую обитель часто нападают демоны, и в такие времена духовной борьбы мы должны помнить, что у нас есть большая защитница и помощница - Пресвятая Дева Мария».



«Когда человек живет по Божьим заповедям, то Бог хранит такого человека, и темные силы к нему не прикасаются. Человек должен украшать свою жизнь добрыми делами, смирением».



«Есть разные пути, которые ведут человека к Богу. Но, если человек пойдет путем, ведущим к Богу, то станет святым».



О посте и молитве



«Молитва и пост - это два крыла, с помощью которых человек взлетает, поднимается, парит над земным временем».



«Когда человек хочет иметь в себе крепкую веру сердца, то должен жить по Евангельским заповедям, с помощью молитвы и поста исполнять их. Тогда в нас появляется сильная вера, которая способна не для шоу двигать какие-то вещи, а по-настоящему творить чудеса».



«Все подвиги, которые человек творит в молитвах, покаянии, помощи немощным - это средства для того, чтобы себя смирить. А когда мы смиряем себя перед Богом, тогда Бог дает нам благодать».



«Пост -это дерево, на которое человек не может взойти в том состоянии, в котором находится. Из-за своего маленького духовного роста он не может увидеть Бога. Когда человек начинает подниматься на дерево поста - начинает поститься, молиться, делать добрые дела, тогда Господь начинает приближаться к человеку, идет ему навстречу».



«Господь преобразился на горе Фавор с помощью молитвы. Молитва имеет огромную силу - она приближает человека к Богу, разрушает стену, которую мы сами возводим между собой и Богом, дает человеку чувствовать Истину и возможность понимать волю Божию, а понимая волю Божию, человек правильно ее творит и уподобляется Богу».



О патриотизме и национализме



«Патриот - это тот, кто любит отца и мать. Patre - это отец, и мы все должны быть патриотами, потому что мы должны любить своего отца и мать».



«Если человек чтит своего отца, то он чтит и другого - твоего отца. Я чту своего отца, но я чту и твоего отца, потому что я знаю, что это твой отец, Бог через него дал тебе жизнь, и я чту и других отцов и матерей».



«Национализм - это когда человек сосредотачивается на земном, национализм - он бесконечный».



«Национализм начинается в лучшем случае из страны. В России говорят, что национальность „россиянин“ - самая лучшая, в Украине говорят, что „украинец“ - национальность самая хорошая. Потом Север начинает говорить: "Я лучше, чем Юг", - а Юг говорит: "Я лучше Севера", а Центр говорит: "Я лучше всех вас". И доходит до того, что он [национализм] делит семью».



«Патриотом является человек, который любит Бога и любит своего ближнего: отца, мать, брата и так далее».



О болезнях и коронавирусе



«Коронавирус многих из нас, считающих себя героями, которые ничего не боятся, отрезвляет и даёт нам возможность более правильно взглянуть на жизнь, оценить и построить свою жизнь правильно».



«Если человек грешит, то должен найти в себе мужество с благодарностью Богу претерпеть и обратную сторону греха - скорби и болезни. Если мы с благодарностью, с молитвой, с покаянием это переносим, то Бог за это прощает нам наши грехи, очищает нас от греха».



«Есть одно лекарство, которым лечатся все вирусы - это молитва, пост и покаяние. Человек должен молиться, молитва приводит человека в здравый смысл. Человек начинает видеть все, что вокруг него, в реальном свете. Тогда человек может правильно оценить и свои возможности, и то, что с ним произошло, и тогда способен отдать себя в руки Божии».



«Сегодня мы переживаем такую беду, которая называется коронавирус. И некоторые люди спрашивают: «За что мне это попущено? Я не сделал ничего недоброго». Бог попускает нам беды по нескольким причинам. Во-первых - за наши грехи. А во-вторых - чтобы нас отрезвить».



«Мы должны стараться помочь друг другу преодолеть эту скорбь. Первое - мы должны молиться за всех - и за больных, и за здоровых; второе - мы должны каяться в своих грехах, потому что покаянием мы уничтожаем свои грехи, которые являются причиной всего; третье - мы должны молиться за врачей и помогать им, чтобы облегчить их рискованный труд».



О смысле жизни



«Господь дает человеку жизнь, чтобы он прожил ее на земле так, чтобы уподобиться Богу. Когда человек проводит жизнь на земле в делании добрых дел, то уподобляется своему Творцу, и в этом высшее блаженство для человека - жить, делая добро»,



«Одни говорят, что человек должен всю жизнь поститься, и тогда он выполняет свою цель, другие говорят, что человек должен всю жизнь каяться, третьи говорят, что человек должен посещать немощных, помогать им. Но о цели земной жизни четко и ясно сказал преподобный Серафим Саровский. Цель подвига человека, который он творит на земле - это стяжание благодати Святого Духа».



«Кто живет по православной вере, по православному пониманию заповедей Божиих, тот имеет благодать и большую радость, потому что он находится в понимании Бога, в понимании самого себя, в понимании предназначения человека и его жизни на земле».



«Стяжание благодати Пресвятого Духа и есть, по слову святых отцов, цель и смысл жизни христианина на земле».



«Не надо бояться себя отдавать в руки Божьи, потому что

с Богом даже смерть есть жизнь, потому что Бог - источник жизни».



О детях



«Любовь к ребенку должна быть не только плотской. Надо не только одеть, обуть ребенка, отдать в школу, удовлетворить его прихоти - приобрести игрушки, наряды и тому подобное. Воспитание должно быть еще и духовным».



«Ребенка надо учить любить Бога - не любя Бога, он не сможет любить людей, надо учить любить людей, смиряться перед людьми, быть честным, правдивым и терпеливым».



«Сделать из ребенка куклу, и пусть делает, что хочет - это плотское воспитание, это плотская любовь, что как медаль - с одной стороны любовь безрассудная, с другой - злоба безрассудная. И очень легко одно может превратиться в другое».



«Надо с любовью учить детей духовной культуре, учить о Боге, учить о людях как творении Божьем, учить, чтобы они уважали родных и других людей, чтобы они были милосердными».



«Родитель не должен быть жестоким деспотом, но должен подталкивать детей к добру. Это духовное воспитание, которое делает человека человеком и делает всех нас достойными вечной жизни на небесах».



О духовной чистоте и радости



«Когда человек приближается к Богу, тогда ему радостно и светло на душе. Когда же человек делает зло, то его душа становится мрачной, она теряет благодать Божию, и в душе тогда возникает духовная пустота, которая должна обязательно чем-то наполняться - или благодатью Святого Духа, или грязью греховной».



«Для верующего человека очевидно, что все земные, мирские радости, к которым стремятся люди, далекие от Бога, - это попытка заполнить пустоту в душе. Мирские радости могут заполнить пустоту души, но они не могут утешить человеческую душу. Человека утешает и умиротворяет только благодать».



«Когда человек достигает степени милосердия, то милосердие выгоняет из человеческой души злобу, ненависть, неприязнь. И душа такого человека становится чистой и ее наполняет Божья благодать. Об этих людях сказано: «Блаженны, чистые сердцем, ибо они Бога узрят».





«Истина всегда побеждает ложь. Потому что правда вечная, а ложь - временная. И правда ведет к Богу, а ложь ведет к смерти».



«Нам нужно пытаться жить так, чтобы наш разум наполнялся добрыми мыслями, добрыми учениями Божественного Писания, святых отцов. Тогда ум будет рождать добрые мысли, которые будут нести добрую энергию, согревающую нас самих и всех вокруг, и будет нам радостно жить».



О любви



«Человек не может любить ближнего, прежде чем не возлюбит Бога. От Бога он получает силу правильно любить своего ближнего».



«Когда нас покроет тьма, когда будет плохо, трудно, тесно, мы тогда должны стараться еще больше проявлять любовь к Богу».



«Мы нередко называем любовью то, чем она на самом деле не является. Любить Бога - это значит выполнять то, что завещает нам Бог. Если мы выполняем Божьи законы, то любим Бога, если мы не выполняем их, то не любим Бога. Часто мы говорим, что любим и почитаем Бога, но не имеем этого в себе».



«Надо заставлять себя любить Бога, а это значит - творить Божьи заповеди, заставлять себя любить ближнего, заставлять себя прощать ближнему, заставлять себя уважать ближних, даже если они не такие, какими бы мы хотели их видеть».



«Когда Церковь подвергается нападкам, поношениям, упрекам, мы должны еще больше проявлять любовь к Ней. Это то время, когда мы можем показать свое духовное мужество и настоящую любовь к Богу».



О добре и зле



«Добрые дела - это свидетельство о нашем смирении, послушании и любви к Богу. Добрые дела являются теми делами, за которые человек будет судим на Страшном суде. Бог будет судить нас за дела - или они добрые, или они злые».



«Зло нас пытается отвести от Бога, а мы должны идти к Богу, и тогда Божия благодать будет почивать на нас».



«Надо стремиться делать добро. Если мы можем, то всем, если не можем - то хотя бы пожелать нуждающимся милости от Бога».



«Человек не может делать жертвенное добро, если не приготовит себя. Через пост и молитву человек делает себя добрым, то есть, наполняет душу доброй благодатью Доброго Бога. Поэтому если человек так делает, то становится способным творить жертвенное добро - делает добро и ничего не ждет взамен».



«Давайте делать добрые дела, повернемся лицом к Богу, и мы будем счастливы даже в беде!».

Материал подготовлен Центром информации УПЦ