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В Черкассах попрощались с митрополитом Софронием

24.06.2020 / 19:07
В Черкассах попрощались с митрополитом Софронием
Прощание с владыкой Софронием Источник: Центр информации УПЦ
Блаженнейший Митрополит Онуфрий выразил соболезнования духовенству и пастве Черкасской епархии

24 июня в Михайловском кафедральном соборе города Черкассы сотни верующих пришли попрощаться с почившим митрополитом Черкасским и Каневским Софронием (Дмитруком).

Как сообщает Центр информации УПЦ, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви чин отпевания возглавил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Блаженнейший Митрополит Онуфрий выразил соболезнования духовенству и пастве Черкасской епархии.

«Неутомимо совершая святительское служение, владыка поднял из руин церковную жизнь Черкасской области, для многих людей стал примером мужества в вере, стойкости духа и выдержки. Митрополит Софроний был искренним, глубоко верующим и любящим Бога человеком. Он умел сочетать служение Церкви с присущим ему настоящим патриотизмом. Всем памятны его духовные подвиги, ревностное и самоотверженное служение на благо украинского православного народа», - сказал Митрополит Онуфрий.

Как сообщалось ранее, 22 июня отошел ко Господу митрополит Черкасский и Каневский Софроний. Он управлял Черкасской епархией 28 лет.

Источник: Inpress.ua
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