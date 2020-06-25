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Из-за непогоды на Прикарпатье подтоплено около 4,5 тысяч домов

25.06.2020 / 09:03
По состоянию на 4:00 24 июня на территории 15 районов Ивано-Франковской области подтоплено 4596 жилых домов, повреждено 427 км автодорог, разрушено 90 мостов и 110 км автодорог.

Об этом сообщает Управление ГСЧС в Ивано-Франковской области в facebook

Непогода затронула 165 населенных пунктов. Большая вода подтопила 6 фельдшерско-акушерских пунктов, 8873 приусадебных участков, 3000 подвальных помещений и более 3000 га сельскохозяйственных угодий.

Также поврежденными оказались еще 130 мостов, разрушенными 1850 метров берегоукреплений. Отселить пришлось 285 человек.

Чрезвычайники насчитали 107 выездов для помощи населению по ликвидации последствий непогоды. К работе спасатели привлекли 255 единиц техники и 1090 человек.

Отмечается, что сотрудники ГСЧС откачали воду из 60 домов и спасли 56 человек.

Кроме того, свыше 2 тонн продуктов питания погрузили в вертолет для жителей Верховинского района, которым непогода отрезала транспортное сообщение.

Напомним: в Ивано-Франковской 2 человека погибли и один считается без вести пропавшим из-за непогоды в области.

Во время брифинга глава облгосадминистрации Ивано-Франковской Виталий Федорив рассказал, что в результате непогоды в области подтоплены несколько сотен хозяйств, а 24 июня погода снова ухудшится.

Источник

дома, непогода, подтопление, Прикарпатье
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