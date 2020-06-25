Высказывания Третьяковой о детях низкого качества продемонстрировали ее ущербность

Об этом заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова, сообщает korrespondent.net.

"Когда мы демографически даем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы ребенку дать равные права, образование, а чтобы получить материальную помощь, - мы получаем детей очень низкого качества, которые приводят к тому, что они тоже садятся на публичные деньги", - пояснила она.

Третьякова также заявила, что первый премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю стерилизовал женщин без высшего образования.

"Очень жестокими, садистскими методами выкорчевывали из нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами. Все, кто этого не делает, они не могут относить себя к достойной жизни - вот так, я считаю, нужно защищать простого человека. Вот такая должна быть система, такая у меня философия", - подчеркнула глава комитета ВР по вопросам социальной политики.

Заявления Третьяковой вызывают искреннее возмущение судей. "Недоразумение под названием Галина Третьякова сегодня показала свою ущербность. Она восхищается идей стерилизации женщин без высшего образования", - информирует телеграм-канал "Под мантией".

Авторы поста обращают внимание на то, что Третьякова является экспертом Реанимационного пакета реформ (РПР). "Сознательное общество уже выступило с призывом к этому недоразумению сложить мандат народного избранника. А мы обратим внимание на другое. Это образование под названием Галина Третьякова - активный "эксперт" Реанимационного пакета реформ. Члены РПР позиционируют себя как продвинутых личностей, с единственно правильным мнением", - отмечают судьи.

"В этой шарашкиной конторе, которая пилит гранты Сороса и США, есть такие же "эксперты", как и Третьякова, - это Жернаков, Маселко, Куйбида, Чижик и прочие. Кто их назвал "экспертами", мы не знаем, но неоспоримый факт, что там все сообщество с ущербным мышлением. И эти люди, с таким ущербным сознанием, проверяют моральный образ судей", - считают они.

Также авторов поста удивляет отсутствие реакции на слова Третьяковой со стороны членов РПР. "Удивительно, но никто из членов РПР не осудил выступление образования клеток под названием Галина Третьякова. Наверное, им всем такая позиция своего сподвижника очень близка", - резюмируют судьи.