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Новый антирекорд: в Украине за сутки 940 больных COVID-19

25.06.2020 / 09:44
За сутки 23 июня диагноз COVID-19 в Украине подтвердили 940 людям, 16 больных умерли, 453 выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО

За все время пандемии коронавирусную болезнь в Украине обнаружили у 39 014 человек, 1 051 человек умер от осложнений, 17 409 человек выздоровели. Сейчас болеют от коронавируса 20 554 человека.

Больше всего случаев за последние сутки зафиксировано во Львовской области (203), Ровенской области (126) и городе Киев (99).

Ранее самый большой суточный прирост больных COVID-19 в Украине был зафиксирован за 18 июня – 921 случай.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сказал, что среди 940 случаев за последние сутки – 82 ребенка и 105 медработников.

Прямая речь Степанова: "Это очередной наш антирекорд. Мы наблюдаем эти антирекорды уже почти две недели".

Глава Минздрава сообщил, что во вторник был сделан 23 721 тест, из них 13 199 – методом ПЦР, а 10 592 – методом ИФА.

Между тем, количество людей с пневмонией резко растет - 958, сказал министр.

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статистика, коронавирус, COVID-19
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