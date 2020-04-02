В Украине зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни COVID-19

"По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 794 случая COVID-19 ", - говорится в сообщении на странице Центра общественного здоровья Украины в Фейсбук в среду, 1 апреля, вечером.

Как сообщается, всего зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19 в Украине, а 13 человек выздоровели - повторное лабораторное исследование не обнаружило вируса в организме.

"С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 3834 подозрения на новую коронавирусной инфекцией", - подчеркнулим в ЦОЗ.

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