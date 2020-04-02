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На Николаевщине священники и верующие УПЦ совершили крестный ход с молитвой об избавлении от пандемии

02.04.2020 / 15:00
На Николаевщине священники и верующие УПЦ совершили крестный ход с молитвой об избавлении от пандемии
Николаевская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
В Свято-Покровском храме села был отслужен водосвятный молебен

В Николаевской области в селе Висунск священники и верующие Украинской Православной Церкви совершили крестный ход с молитвой об избавлении от пандемии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Николаевской епархии, православные обратились к Богу за помощью в испытаниях, связанных с угрозой коронавируса.

В Свято-Покровском храме села был отслужен водосвятный молебен. Затем состоялся крестный ход к поклонному кресту, где также была прочитана молитва.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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