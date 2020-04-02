Зеленский призвал на фоне ситуации с коронавирусом не забывать о войне на востоке

"Отдельно хочу сказать следующее. Ежедневно большинство новостей посвящено короновирусу и цифрам заболевших граждан. Но мы не должны забывать, что кроме борьбы с невидимым врагом, у нас идет война на Востоке Украины. За прошедшую неделю в зоне проведения операции Объединенных сил, к сожалению, погибли двое наших бойцов и восемь получили ранения. Мои искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем раненым. Спасибо украинским воинам за службу!", - сказал он в видеообращении к украинцам в среду, 1 апреля.

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