Зеленский рассказал в New York Times, что он не ожидал импичмента и коронавируса

Об этом сообщает "Европейская правда".

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал колонку в американском издании New York Times с заголовком "Я ожидал войну. Я не ожидал импичмента Трампа или пандемии".

Основные тезисы в ней - рефлексии на историю с импичментом Дональда Трампа, война в Донбассе, международная поддержка для Украины.

Зеленский отмечает, что история с попытками объявить импичмент президенту США Дональду Трампу после их телефонного разговора "стала некомфортной" для него, поскольку это "отвлекало внимание Америки и международного сообщества от вопросов, которые были важными для Украины, и превратило нашу страну в историю о президенте Трампе".

"Независимо от того, сколько мнений, слухов и теорий появлялись в связи с телефонным разговором с моим американским коллегой, и несмотря на то, что это закончилось вопросом об импичменте господина Трампа, Украина остается хорошим партнером и другом США", - отмечает Зеленский, добавляя, что Украина продолжает получать военную поддержку для защиты своей независимости и поддержку "демократов, республиканцев и обычных граждан".

Описывая войну на востоке Украины (именно такую формулировку использует президент - war in eastern Ukraine), Зеленский напоминает, что часть Донбасса оккупирована поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями и война унесла жизни уже 14 тысяч человек. Он отмечает, что единственными вариантами для ее завершения являются "дипломатия и диалог", и что он определил своим приоритетом восстановление встреч в нормандском формате для поиска путей к миру.

"Мы возобновили диалог с Россией, и это помогло повернуть три корабля и 24 украинских военных, захваченных год назад; произошло определенное разведения сил на Донбассе; благодаря обмену 131 украинец смог вернуться домой", - вспоминает он.

При этом Зеленский отмечает, что война и дальше подрывает безопасность и стабильность в Европе и Украине и требует дальнейшей поддержки союзников для ее завершения.

К слову, об оккупированном Россией Крыме в колонке не упоминается вообще.

Как следующий большой вызов он упоминает пандемию коронавируса.

"Среди этих кризисов мне давало и продолжает давать надежду международное сотрудничество", - отмечает президент.

В этом контексте он упоминает использование Ан-225 "Мрия" для доставки медицинских грузов в ряд стран, отправку украинских врачей в Италию, как и помощь для Украины от международных партнеров, в частности США, ЕС, Турции и ОАЭ.

"Мы ожидаем обещанную помощь от МВФ и других для стабилизации экономики страны после пандемии", - добавляет Владимир Зеленский.

Статья завершается словами о том, что "впереди - долгая дорога", но по итогам первого года президентства он "видит надежду" и надеется, что вместе получится "сделать мир и Украину лучшим местом".

Источник